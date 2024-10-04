اخبار الرياضه

قائمة منتخب إيطاليا لخوض مباراتين بدوري الأمم الأوروبية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب إيطاليا بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي لخوض مباراتين خلال شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام منتخبي بلجيكا والكيان الصهيوني.

وأعلن سباليتي قائمة إيطاليا المستدعاة لخوض مباراتي دوري الأمم الأوروبية حيث شهدت القائمة انضمام الثنائي الشاب نيكولو بيسيلي ودانييل مالديني من روما ومونزا، لأول مرة إلى قائمة المنتخب الوطني، بينما غاب فيديريكو كييزا بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع .

ويحتل منتخب إيطاليا، صدارة ترتيب المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية، برصيد 6 نقاط.

قائمة منتخب إيطاليا..

حراسة المرمى: دوناروما (باريس سان جيرمان)، فيكاريو (توتنهام)، دي جريجوريو (يوفنتوس).

خط الدفاع: باستوني (إنتر)، بونجورنو (نابولي)، كالافيوري (أرسنال)، جابيا (ميلان)، أوكولي (ليستر سيتي)، كامبياسو (يوفنتوس)، بيلانوفا (أتالانتا)، ديماركو (إنتر)، دي لورينزو (نابولي)، أودوجي، (توتنهام).

خط الوسط: تونالي (نيوكاسل)، ريتشي ( تورينو )، فاجيولي (يوفنتوس)، فراتيسي (إنتر)، بيليرجيني (روما)، بيسيلي (روما).

الهجوم: ريتيجي (أتالانتا)، راسبادوري (نابولي)، كين (فيورنتينا)، مالديني (مونزا).

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا