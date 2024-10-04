رغم الفوز المتتالي.. جماهير ليفربول: أنقذوا الموسم بهذا اللاعب

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت جماهير ليفربول الإنجليزي، بتدعيم الفريق بلاعب خط وسط دفاعي، من طراز النجم الإسباني رودري، وهو ما جعل نجوم الفريق السابقين، يؤكدون أنه من غير المرجح أن يفوز ليفربول بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، ما لم يقم بإضافة لاعب رقم 6 لصفوفه.

ويلعب رايان جرافينبيرش كلاعب خط وسط دفاعي في ليفربول حتى الآن هذا الموسم، لكنه سيصبح نقطة الضعف، ضد فرق النخبة، الذي تعلم ان الهولندي لا يجيد لعب هذا الدور، كونه ليس لاعب خط وسط دفاعي متخصص.

ويعول أرني سلوت على خطته المعتادة 4-3-3، مستغلاً الثلاثي الأمامي المرعب، لويس دياز، ديوجو جوتا، محمد صلاح، ولكنه سيكون أمام اختبار صعب، كون الفريق الإنجليزي يفتقد اللاعب رقم 6، وهو ما يمثل نقطة ضعف واضحة، خاصة ان ثلاثي الوسط، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك اليستير، ريان جرافينبيرش، فشلوا جميعاً في القيام بمهام لاعب الوسط المدافع.

واستهل نادي ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا 2024-2025، بانتصار خارج الديار، على العملاق ميلان الإيطالي في ملعب الأخير، سان سيرو، وواصل سلسلة الانتصارات على الوافد الجديد، بولونيا، في إطار ثاني جولات مرحلة دوري التشامبيونزليج.

وتمتع المدرب الهولندي أرني سلوت ببداية إيجابية للغاية مع أبناء ليفربول، حيث قاد الفريق إلى ثمانية انتصارات من أصل تسعة مباريات خاضها الفريق حتى الآن في كافة المسابقات، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وجدول ترتيب دوري الأبطال.

وواصل ليفربول صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بعد خسارته المفاجئة على أرضه أمام نوتنجهام فوريست، والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة أمام السيتزنز.

واستغل ليفربول تعثر الغريم اللدود مانشستر سيتي أمام مضيفه نيوكاسل 1-1، وانتزع منه صدارة البريميرليج، بفوزه الثمين على مضيفه ولفرهامبتون 2-1 في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.