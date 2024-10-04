حارس الأهلي لمصراوي: خسرنا في نصف النهائي بسبب الأخطاء.. وقدرنا نكسب برشلونة بطل أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث حارس مرمى النادي الأهلي، عبد الرحمن حُميد، عن الفوز على برشلونة وحصد الميدالية البرونزية لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" 2024.

وقال حُميد في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365": "حققنا إنجاز كبير، تعبنا وخططنا عشانه كتير وربنا كرمنا ونجحنا، وإن شاء الله نقدر نحقق بطولة أفريقيا كمان".

وأضاف: "حضرنا لماتش نص النهائي قدام ماجديبورج كويس وكان باين في الملعب، لكن الأخطاء في أخر الماتش وكمان الإيقافات خسرتنا".

وتابع: "استعدينا لبرشلونة كويس جدا، وقدرنا نعوض كل ده ونكسب برشلونة بطل اوروبا وناخد منه البرونزية".

وأتم: "مسافرين كمان 4 أيام عشان نلعب دوري أبطال أفريقيا ومحضرين كويس، وإن شاء الله نقدر نكسبها".

الجدير بالذكر أن فريق فيزبريم المجري حصد ذهبية بطولة العالم لكرة اليد على حساب ماجديبورج الألماني.