كاستيلو لاعب يد الأهلي : الإصرار وراء برونزية المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمر خالد «كاستيلو»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أن التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة العالم للأندية على حساب برشلونة الإسباني جاء بعد مجهود كبير وعمل شاق قام به لاعبو الفريق منذ بداية البطولة وحتى لقاء اليوم أمام الفريق الإسباني، الذي قدم خلاله الأهلي أداءً رائعًا وفاز بنتيجة 32 - 29.
وقال كاستيلو إن مواجهة برشلونة لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة وأنه أحد أفضل أندية العالم، والأكثر تتويجًا باللقب برصيد 5 بطولات، ويمتلك لاعبوه خبرات كبيرة، إلا أن إصرار لاعبي الأهلي وعزمهم على الفوز بالميدالية البرونزية كان كلمة السر في الفوز بالمباراة.
وتوجه كاستيلو برسالة خاصة لجماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم كانوا اللاعب رقم 1 في البطولة وهم أصحاب هذا الإنجاز بسبب مساندتهم المتواصلة للأهلي، ووقوفهم خلف الفريق بشكل رائع، حتى في أصعب اللحظات.