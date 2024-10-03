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إنجاز تاريخي.. الأهلى يُتوج ببرونزية كأس العالم لأندية اليد بعد فوزه على برشلونة

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الشارقة - اميمة ياسر - توج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالفوز على فريق لكرة اليد بنتيجة 32-29 .

وتعد هذه المواجهة الثانية للأهلى أمام برشلونة فى هذه النسخة، حيث تلقى الفريق الأحمر الخسارة فى ثان مواجهاته بالدور الأول من الفريق الإسبانى بنتيجة 31-23 .

وتأهل فريق الأهلى لكرة اليد إلى نصف النهائى كأفضل ثانٍ بمجموعته، بالرغم من خسارته أمام فريق برشلونة لكرة اليد 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الأسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

وبذلك حقق الأهلي انجازا تاريخيا بفوزه على برشلونة الذي يعتبر أقوى فريق في كرة اليد في آخر ٢٠ عاما.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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