محمد صلاح يسجل رقمًا تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - سجل النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي رقمًا تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله في شباك بولونيا الإيطالي بالمباراة الجارية الآن.

وعزز محمد صلاح تقدم ليفربول على بولونيا بالهدف الثاني في المباراة الجارية الآن على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح يكتب التاريخ ويحقق رقم قياسي

وأصبح محمد صلاح أكثر من سجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا من قارة أفريقيا (باستثناء التصفيات الأولوية) متفوقًا على النجم الإيفواري ديديه دروجبا و الكاميروني صامويل إيتو.

محمد صلاح .. 45 هدف

ديديه دروجبا .. 44 هدف

صامويل إيتو .. 30 هدف

ساديو ماني .. 27 هدف

رياض محرز .. 20 هدف