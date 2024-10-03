شاهد.. محمد صلاح يسجل هدف عالمي في شباك بولونيا

ياسر رشاد - القاهرة - عزز النجم الدولي المصري محمد صلاح تقدم ليفربول على بولونيا بالهدف الثاني في المباراة الجارية الآن على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف في الدقيقة 75 من عمر المباراة بعد تسديدة رائعة من صلاح فشل حارس بولونيا في التصدي لها لتصبح النتيجة 2-0 للريدز.

وكان الهدف الأول للريدز قد جاء في الدقيقة 11 من الشوط الأول عن طريق النجم أليكسيس ماك اليستير.

شاهد هدف محمد صلاح في بولونيا

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، فيرجيل فان دايك ، إبراهيما كوناتي، أندي روبيرتسون.

الوسط: اليكسيس ماك أليستر ، ريان جرافنبيرخ ، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز ، داروين نونيز، محمد صلاح.

المباراة منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 ، ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وبولونيا، الجزائري حفيظ دراجي.