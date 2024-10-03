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الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على بولونيا بهدف

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ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق الشوط الأول متقدمًا على بولونيا الإيطالي بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة .

جاء الهدف في الدقيقة 11 من الشوط الأول عن طريق النجم أليكسيس ماك اليستير.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، فيرجيل فان دايك ، إبراهيما كوناتي، أندي روبيرتسون.

الوسط: اليكسيس ماك أليستر ، ريان جرافنبيرخ ، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز ، داروين نونيز، محمد صلاح.

المباراة منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 ، ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وبولونيا، الجزائري حفيظ دراجي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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