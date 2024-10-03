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ليفربول يتقدم على بولونيا بهدف مبكر في دوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق الإنجليزي على بولونيا الإيطالي بهدف مبكر في المباراة الجارية بينهما الآن على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف في الدقيقة 11 من الشوط الأول عن طريق النجم أليكسيس ماك اليستير.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، فيرجيل فان دايك ، إبراهيما كوناتي ، أندي روبيرتسون.

الوسط: اليكسيس ماك أليستر ، ريان جرافنبيرخ ، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز ، داروين نونيز ، محمد صلاح.

المباراة منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 ، ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وبولونيا، الجزائري حفيظ دراجي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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