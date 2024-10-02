جيسوس: الهلال قادر على المنافسة في أي دوري عالمي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، قدرة فريقه على المنافسة في أي دوري عالمي، بما في ذلك الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق أحد المراكز الخمسة الأولى.



جاء ذلك بعد فوز الهلال الساحق على الشرطة العراقي 5-0 في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وأعرب جيسوس عن سعادته بأداء الفريق، حيث قال: "تحدثنا بعد اللقاء الماضي عن فقدان التركيز، لكن اللاعبين أظهروا تركيزًا عاليًا، خصوصًا المدافعين".

وأشاد أيضًا بتسجيل خمسة أهداف وخروج الفريق بشباك نظيفة، مع تألق البدلاء مثل ناصر الدوسري ومحمد كنو.

وأشار جيسوس إلى أن المباراة كانت أصعب مما تبدو، مستشهدًا بتعادل الفريق العراقي مع النصر.

الأهلي

وتطرق للحديث عن المباراة المقبلة مع الأهلي، قائلاً: "نواجه أحد أفضل فرق الدوري، ويجب علينا التكيف جيدًا".

وعن تصريح مدرب الفريق العراقي حول أحقية الهلال في اللعب بالدوري الإنجليزي، قال جيسوس: "أعرف مستويات الدوريات العالمية. أرى أن الإسباني هو الأقوى، ثم الألماني، وبعده الإيطالي، وأخيرًا الإنجليزي".

واختتم بالتأكيد على أن الهلال قادر على خوض أي دوري عالمي وتحقيق مراكز متقدمة.