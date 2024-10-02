ستوري نجوم كرة القدم.. مؤمن زكريا.. ودونجا يحتفل مع الجمهور.. واحتفالات تريزيجيه بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال آخر 24 ساعة.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر لاعب الزمالك، دونجا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له أثناء احتفاله مع الجماهير بكأس السوبر الأفريقي.

وشارك لاعب الأهلي والزمالك السابق، مؤمن زكريا، "ستوري" حزين يعبر عن حالته النفسية السيئة نظرا لما يمر به خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض المحترف المصري عمرو وردة أناقته أثناء تواجده في أحد الأماكن العامة في اليونان.

وهنأ لاعب زد، مصطفى سعد ميسي، زميله في الفريق محمد أشرف بمناسبة عيد ميلاده الـ 23.

واحتفل محمود حسن تريزيجيه بعيد ميلاده الـ30، وأعاد نشر "ستوري" أصدقائه عبر منصة "إنستجرام".

ونشر مصطفى شوبير صورة له مع زياد طارق صديقه السابق في الأهلي أثناء التدريبات في صالة "الجيم".

وشارك أحمد الشيخ متابعيه صورة له أثناء التأهل من العملية الجراحية التي أجراها في الركبة "غضروف الركبة".

وهنأ لاعب الأهلي وبيراميدز السابق، أحمد فتحي، صديقه تريزيجيه بمناسبة عيد ميلاده الـ30.

واستعرض ترينت ألكسندر أرنولد عدد من التمريرات الرائعة التي قام بها في مباريات دوري أبطال أوروبا.

ونشر لاعب ريال مدريد، جود بيلينجهام، صورة له أثناء التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة ليل الفرنسي في دوري الأبطال.

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