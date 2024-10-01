الامارات | زورقا الفجيرة 96 والفيكتوري 7 يتألقان في بطولة العالم «إكس كات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفرف علم الإمارات عالياً في منصة التتويج، أول من أمس، مع ختام منافسات جائزة باسيليكاتا الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) الجولة الثالثة من بطولة العالم 2024 التي جرت في إيطاليا على مياه البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة 10 زوارق عالمية.

وعاش أبطالنا لحظات فرح وسعادة مع نجاح الزورقين، الفجيرة 96 بقيادة الثنائي الإيطالي الشقيقين روساريو وجوسيبي دي كولا، وفيكتوري 7 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، لإحراز المركزين الأول والثاني على التوالي في السباق الرئيس الثاني لجائزة باسيليكاتا الذي شمل 12 لفة، قطعها البطل بزمن 20:23:89 دقيقة متقدماً على الثاني بفارق 3 ثوانٍ.

وحصل زورق الفجيرة على 35 نقطة جديدة رفعت رصيده في سباق بطل الموسم إلى 155 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر زورق السويد سويكات 2 الذي أنهى السباق في المركز الثالث مضيفاً 26 نقطة جديدة إلى رصيده، ليصبح 192 نقطة، بينما عزز فيكتوري موقفه بـ30 نقطة جديدة رفعت رصيده إلى 137 نقطة.

وأشاد عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد الفلاحي، بالنتائج التي حققها سفراء رياضة الإمارات، وحصول زورق فيكتوري 7 على مجموع 60 نقطة من السباقين الأول والثاني، ليعزز موقفه في سباق صدارة الترتيب العام في رحلة استعادة اللقب الغائب منذ عام 2017.

بدوره عبّر المدير العام لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أحمد البلوشي، عن سعادته الكبيرة بالنتائج الملموسة التي حققها فريق الفجيرة 96 في الجولتين الثانية والثالثة، مؤكداً أن الشراكة القائمة مع الشقيقين روساريو وجوسيبي دي كولا، أثمرت النتائج الباهرة، بل جعلته يخطف الأضواء من خلال تصدره السباق الثاني، وفوزه بالمركز الأول.

نتائج السباق:

1- الفجيرة 96

2- فيكتوري 7

3- سويكات 2

4- كونسول بروكيرس 22

5- بلو بانكا 20

6- فاز مارين 3

7- كيو 8 أويل 17

الترتيب العام بعد الجولة 3:

1- سويكات 2–192 نقطة

2- الفجيرة 96-155 نقطة

3- فيكتوري 7-137 نقطة

4- كونسول بروكيرس 22–111 نقطة

5- تيسيلماري 88–87 نقطة

6- كيو 8 أويل 17-82 نقطة

7- بلو بانكا 20-50 نقطة

8- الفريق البريطاني 8-48 نقطة

9- فاز مارين 3-41 نقطة