شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق النسخة الثالثة من قمة شباب الصعيد تحت شعار "تواصل تفاعل مستمر" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إطلاق فعاليات النسخة الثالثة من قمة شباب الصعيد تحت شعار "تواصل تفاعل مستمر، خلال الفترة من (14- 17) أكتوبر الجاري، بالمدينة الشبابية بالغردقة، بالتعاون مع كيان "سند شباب الصعيد"، عضو اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، بمشاركة واسعة من القيادات الشبابية والكوادر من مختلف محافظات الصعيد.

تأتي هذه القمة في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تهدف إلى تمكين الشباب المصري من خلال تعزيز مشاركتهم في التنمية الشاملة، وتطوير وعيهم ليكونوا قادة المستقبل. كما تسعى القمة إلى تعزيز الحوار والتواصل بين الشباب والمؤسسات المختلفة، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات وبناء الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قمة شباب الصعيد تمثل فرصة لتمكين الشباب من مختلف المحافظات، وتعزيز دورهم في بناء مصر وفقًا لرؤية 2030، مشيراً إلى أن الشباب هم ركيزة المستقبل، ونسعى إلى خلق بيئة تفاعلية تمكنهم من تبادل الأفكار والخبرات مع القيادات الشابة في مختلف المجالات.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تحرص على التعاون مع كافة الشركاء لتقديم كل الدعم اللازم للشباب، بهدف إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات، والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع المصري.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن شعار القمة "تواصل تفاعل مستمر" يعكس إيماننا بأهمية الحوار المستمر والتعاون بين الشباب والحكومة والمجتمع المدني، وهذا التواصل سيساعدنا على فهم احتياجات الشباب وتلبية طموحاتهم.

وتابع "صبحي" أن قمة شباب الصعيد تعكس التزام الدولة بأهمية دور الشباب في صياغة مستقبل أفضل، حيث تُعد جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز قدراتهم وتأهيلهم ليكونوا قادة قادرين على دفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.