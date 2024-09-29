شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تدعم فريق اليد قبل مواجهة برشلونة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

حرصت جماهير الأهلى على مساندة فريق كرة اليد فى مواجهة برشلونة فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلو " التى تستضيفها مصر بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتفوق القطبان فى ضربة البداية، حيث فاز الأهلى على سيدنى الأسترالي الجمعة بنتيجة 49-15، بينما فاز الزمالك على توباتى البرازيلى 30-25.

وأقيم حفل الافتتاح مساء أمس، السبت، بعدما تم تأجيله 24 ساعة بسبب مباراة السوبر الأفريقى لكرة القدم بين الأهلى والزمالك وسط فقرات مبهرة بحضور عدد من الشخصيات الكبرى، كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.