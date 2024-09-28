شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأهلى.. برشلونة يهزم سيدنى الأسترالى 53 - 23 فى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى برشلونة على نظيره سيدنى الأسترالى بنتيجة 53-23 فى ثانى أيام بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الكبرى، أبرزها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ومجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين.

كما تشهد البطولة حضورا جماهيريا عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية التى شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى فى مدينة العلمين أغسطس الماضى، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى:



المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

فيما يلتقى الأهلى مع برشلونة غدا الأحد فى ثانى مواجهاته بعدما واجه سيدنى الأسترالى فى بداية مشواره، على أن يلتقى الزمالك مع فيزبريم المجرى.