قرار نهائي.. "بي إن سبورتس" تحسم موقفها من "بث" مباراة الأهلي والزمالك مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، خريطة بث مباريات اليوم الجمعة، عبر مجموعة قنواتها في البطولات المختلفة ومن بينها بطولة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، بمدينة الرياض، بدولة السعودية العربية.

وحسمت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، موقفها من إذاعة مباراة الأهلي والزمالك، عبر القناة المفتوحة بشكل مجاني للجميع.

ووفقا لجدول البث المُعلن عبر الموقع الرسمي لشبكة "بي إن سبورتس"، ستذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر القناة المفتوحة، بشكل مجاني للجماهير.

تردد قناة "بي إن سبورتس" عبر قمر نايل سات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ترميز القناة: 2/3.

إشارة إرسال البث: DVB-S2

معدل تردد الموجة: 8PSK

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