يد الأهلي يواجه سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره سيدني الأسترالي، اليوم الجمعة، في أولى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل.

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تنطلق المباراة على صالة العاصمة الإدارية، في تمام السادسة والنصف مساء، ويسعى فريق رجال يد الأهلي بقيادة مديره الفني الدنماركي ستيفان مادسن لتحقيق الفوز في لقاء اليوم قبل مواجهة برشلونة في ثاني لقاءاته الأحد المقبل.

وكان ستيفان قد أعلن قائمة الفريق استعدادا لخوض منافسات البطولة وجاءت قائمة رجال يد الأهلي كالتالي:‏

إبراهيم المصري- أحمد خيري- عبد الرحمن علي فيصل- أحمد عادل- محسن رمضان- عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني- عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ياسر سيف- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب- راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد.