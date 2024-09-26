بطولة إسبانيا: ليفاندوفسكي يقود برشلونة للاحتفاظ بالعلامة الكاملة

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : احتفظ برشلونة بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب بعد أن حقق فوزه السابع من سبع مباريات على حساب خيتافي 1 0 ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء.

ورفع برشلونة رصيده الى 21 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثاني وحامل اللقب، فيما تجمّد رصيد خيتافي عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

ويدين "بلاوغرانا" بفوزه الى نجمه وهدّافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (19).

ورفع مهاجم بايرن ميونيخ الألماني السابق رصيده الى سبعة أهداف في صدارة ترتيب هدّافي "لا ليغا".

وخاص العملاق الكاتالوني مباراته الاولى من دون حارسه الألماني مارك أندري تير شتيغن الذي يتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة وذلك لاضطراره إلى إجراء جراحة بسبب "تمزق كامل" في وتر الركبة، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني الإثنين.

تعرض تير شتيغن للإصابة في نهاية الشوط الأول من المباراة امام فياريال (فاز بها برشلونة 5 1) عندما هبط بشكل سيئ على قدمه اليمنى وهو يحاول التقاط كرة عرضية، فنقل على حمالة إلى خارج الملعب بعد تدخل المسعفين وهو ممدد يصرخ من الألم.

وشارك الحارس البديل إينياكي بينيا مكان تير شتيغن بمواجهة خيتافي.

ونجح برشلونة في تسجيل بداية قوية مبكرا بعدما تمكن ليفاندوفسكي من افتتاح التسجيل بعد مرور 19 دقيقة فقط إثر كرة عرضية من الفرنسي جول كونديه أخطا حارس خيتافي دافيد سوريا في التعامل معها، فوصلت الى البولندي المتمركز امام المرمى ليسددها بسهولة في الشباك.

وكاد النجم الشاب لامين جمال ان يضاعف تقدم فريقه عندما مرر له البرازيلي رافينيا كرة بينية لكنّ تسديدته مرت قريبة جدا من المرمى (41).

وتصدى سوريا لمحاولة من رافينيا (55)، وأخرى لجمال من تسديدة مقوّسة رائعة قبل مرور ساعة من عمر اللقاء (58).

وحظي رافينيا بفرصة أخرى لتسجيل هدف برشلونة الثاني، لكنّ كرته من ركلة حرّة تصدى لها حارس خيتافي (70).

وواصل برشلونة ضغطه لطمأنة جمهوره لكنّ محاولة جمال نجم كأس أوروبا 2024 من تسديدة بعيدة لامست العارضة (74)

وأضاع رافينيا فرصة ذهبية أخرى من كرة رأسية في اللحظات الأخيرة (82).

وللمباراة الرابعة تواليا في مختلف المسابقات، أخفق جيرونا ثالث الموسم الماضي في تذوق طعم الفوز بعدما سقط في فخ التعادل امام رايو فايكانو من دون أهداف .

وهذه المباراة الثالثة تواليا في الدوري التي لا ينجح فيها جيرونا في تحقيق الفوز بعد خسارته في الجولة الماضية على يد فالنسيا 0 2 وقبلها أمام جاره الكاتالوني برشلونة 1 4، ليحتل المركز الثاني عشر برصيد ثماني نقاط بفارق نقطة عن رايو فايكانو العاشر.