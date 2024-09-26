ستوري نجوم كرة القدم.. بنزيما وابنته.. ميدو يعزف على البيانو.. احتفال مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم الفرنسي كليان مبابي صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال احتفاله بأحد أهدافه مع ريال مدريد.

وشارك نجم منتخب مصر ونادي الريان القطري محمود تريزيجيه، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام كريم بنزيما بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام رفقة ابنته.

وحرص النجم الإنجليزي جود بيلنجهام، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

وقام أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال تواجده في جلسة التصوير الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي.

ونشر نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسن، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات الاستشفائية.

كما نشر نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، صورة له خلال قيامه بالعزف الموسيقي على البيانو.

وشارك أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري، متابعيه صورة له خلال تواجده في التدريبات الجماعية للفريق.

وقام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام، رفقة أحد أصدقائه.

وحرص أحمد حجازي لاعب منتخب مصر ونيوم السعودي، على نشر صورة له خلال تواجده رفقة زملائه بفريق نيوم.

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