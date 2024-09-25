الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 سبتمبر 2024
جيرونا - رايو فاليكانو 21:00
برشلونة - خيتافي 23:00
الدوري الأوروبي
مانشستر يونايتد - تفينتي أنشخيده 23:00
نيس - ريال سوسييداد 23:00
أندرلخت - فرينكفاروزي 23:00
الدوري المغربي
أولمبيك آسفي - نهضة بركان 19:00
اتحاد طنجة - الرجاء 21:00
الجيش الملكي - النادي المكناسي 23:00
الدوري التونسي
الصفاقسي - اتحاد بن قردان 18:30
مستقبل سليمان - الترجي 18:30
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