نجل زيدان يعلن اعتزاله في سن مبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق اللاعب الفرنسي إنزو زيدان نجل الأسطورة زين الدين زيدان حزائه، في سن مبكر بعمر الـ29 عاما، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وبدأ إنزو زيدان مسيرته الكروية مع ناشئين يوفنتوس، ثم انتقل إلى فريق ريال مدريد تحت 17 عاما وتدرج في الفئات العمرية للميرينجي حتى رحل في موسم 2017/18 إلى آلافيس.

وفشل نجل زيدان في تعويض جزء من مستوى والده في الملاعب الأوروبية، حيث ظل يتنقل مل موسم إلى نادي، حتى وصل إلى الدرجة الثالثة مع نادي فوينلابرادا الإسباني وأعلن إعتزاله.

اقرأ أيضًا:

تغطية السوبر الإفريقي(١) ..ذكريات نجوم الأهلي والزمالك وٱخر استعدادات كولر وجوميز (صور وفيديو)

"الأهلي لم يخسر معه عكس الزمالك".. من هو الحكم الليبي معتز إبراهيم الذي سيقود السوبر الأفريقي؟