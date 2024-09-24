أزمة صحية لـ هانز فليك تنهي المؤتمر الصحفي لمواجهة خيتافي

ياسر رشاد - القاهرة - واجه هانز فليك، مدرب برشلونة، صعوبات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة الفريق المقررة غداً الأربعاء أمام خيتافي، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، تعرض فليك لنوبة سعال مفاجئة أجبرته على مغادرة قاعة المؤتمر مرتين أثناء حديثه مع الصحفيين.

ورغم اللحظات الصعبة التي مر بها، بذل جهداً كبيراً لإكمال المؤتمر بأفضل شكل ممكن.

أشارت الصحيفة إلى أن فليك كان يشرب الماء بشكل متكرر، وعيناه كانت تدمعان قليلاً بسبب نوبة السعال. كما حرص على تقديم إجابات موجزة قدر الإمكان على الأسئلة المطروحة.

ويحتل فريق برشلونة حالياً صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في أول 6 جولات.

