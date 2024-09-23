شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ملعب مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة على إقامة مباراة السوبر الأفريقي التي تجمع الأهلى والزمالك الجمعة المقبل بالسعودية، لتحديد بطل السوبر من الفريقين، سواء الأبيض أو الأحمر، وتقام المباراة على ملعب المملكة أرينا بالرياض.

نرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن الملعب الذى يحتضن اللقاء المرتقب..

ملعب المملكة أرينا هو ملعب نادى الهلال السعودى، تم تصميمه مُغلقاً من جميع الاتجاهات، ويتخذ موقعاً مميزاً فى العاصمة السعودية الرياض، ما يجعله مناسباً ومثالياً لاستضافة الأحداث ضمن موسم الرياض، وكذلك حال استضافته المباريات المحلية.

تم افتتاح الملعب فى 29 يناير 2024م بإقامة مباراة نادي الهلال السعودي، وإنتر ميامي الأمريكي فى كأس موسم الرياض.

المبنى مغطى ومتعدد الاستخدامات لاستضافة مباريات كرة القدم وكرة السلة والتنس ونزالات الملاكمة وعدد من الألعاب الرياضية المختلفة.

تبلغ طاقة الملعب الاستيعابية لمباريات كرة القدم 30 ألف متفرج، فيما تصل إلى 40 ألف متفرج في حال إقامة أحداث أخرى مثل الحفلات الغنائية حيث

يضم الملعب مسرحاً للحفلات الغنائية وغيرها من الفعاليات المختلفة ضمن أحداث موسم الرياض.

دخل الملعب موسوعة جينيس في فبراير من العام مرتين كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم بناءً على المساحة، والرقم الثاني باعتباره أكبر ملعب مغطى من ناحية المدرجات.

لم يتجاوز إنشاء الملعب عدة أشهر ، ويتميز بالصقف المتحرك للسماح لأشعة الشمس بالدخول.



ملعب الهلال أرينا

أرينا



ملعب المملكة أرينا