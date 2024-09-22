لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي 1-2 ضد أرسنال.. هدف جابرييل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد القرش:

يستضيف مانشستر سيتي نظيره أرسنال بعد قليل، في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: ساليبا - جابرييل - كالافيروري - تيمبر.

خط الوسط: بارتي - ديكلان رايس - مارتينلي.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر - آكانجي - دياز - جفارديول.

خط الوسط: رودري - جندوجان - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافيو - هالاند - دوكو.

ملخص شوط المباراة الأول

سقوط رودري لاعب مانشستر سيتي ودخول الطاقم الطبي في الدقيقة 2

التحام قوي بين هالان وساليبا في الدقيقة 4

هالاند يسجل هدف تقدم مانشستر سيتي على أرسنال في الدقيقة 9

حطأ لصالح سافيو في الدقيقة 14

خروج رودري بداعي الإصابة ودخول كوفاسيتش بدلا منه في الدقيقة 20

كالافيوري يسجل هدف تعادل أرسنال في الدقيقة 22

بطاقة صفراء لحارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون في الدقية 23

بطاقة صفراء لتروسارد لاعب أرسنال في الدقيقة 34

عرضية داخل منطقة جزاء السيتي ورأسية قوية من جابرييل تمر أعلى العارضة في الدقيقة 38

تسديدة قوية من تروسارد لكن خارج مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 42

حكم المباراة يعطي 6 دقائق وقت بدلا من ضائع

جابرييل يسجل ثاني أهداف أرسنال في الدقيقة 45+1

بطاقة صفراء لتوماس بارتي في الدقيقة 45+7

بطاقة صفراء ثانية لتروسارد تسفر عن طرد في الدقيقة 45+8

انتهاء الشوط الاول بتقدم أرسنال 2-1