برشلونة يرفض التعجل في مشاركة دي يونج في المباريات الرسمية

ياسر رشاد - القاهرة - رفض الحهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة الألماني هانز فليك التعجل في الدفع بالهولندي فرانكي دي يونج العائد لتدريبات برشلونة بعد غياب خمسة أشهر بسبب الاصابة في المباريات الرسمية القادمة رغم النقص الشديد الذي يعاني منه الفريق الكاتالوني في مركز لاعب الوسط المدافع .

وكان نادي برشلونة قد أعلن عودة النجم الهولندي فرانكي دي يونج إلى تدريبات الفريق بشكل رسمي بعد التأكد من عدم حاجته إلى جراحة أخرى لعلاج انكل قدمه الذي اصيب فيه قبل خمسة أشهر وبالتالي بات دي يونج جاهزا للمشاركة بشكل كامل في المباريات .

صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية أكدت ان فرانكي دي يونج لن يكون متاحا للمشاركة مع برشلونة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك الا بعد مباراتي خيتافي الاربعاء المقبل واوساسونا السبت القادم وهو ما يعني ان اول مباراة ربما يدفع به هانز فليك في المباريات هي مباراة يونج بويز السويسري في بطولة دوري أبطال أوربا.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان فرانكي دي يونج يرغب في المشاركة بشكل سريع في المباريات خاصة وانه يعلم حاجة الفريق الماسة له بعد إصابة الاعب الشاب مارك بيرنال و الاعتماد فقط على ايريك جارسيا و كاسادو و بيدري في وسط الملعب الا ان هانز فليك يرفض المجازفة بالنجم الهولندي .