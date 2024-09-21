بطولة إيطاليا: فونسيكا هادئ قبل دربي ميلانو

الرياص - اسماء السيد - روما : بقي البرتغالي باولو فونسيكا هادئا قبل مباراة فريقه ميلان مع جاره إنتر رغم بداية موسمه مخيبة، بحسب ما قاله عشية مواجهة رجحت الصحف المحلية انها قد تحدد مستقبله مع الفريق اللومباردي.

شرح في مؤتمر صحافي "لا أفكر في موقفي الشخصي، الأهم هو الفريق والدربي، أركز كما فعلت دوما كي يكون الفريق جاهزا الأحد".

تابع فونسيكا في وقت ذكرت تقارير صحافية أن ميلان اتصل بعدة مدربين بينهم ماوريتسيو سارّي للحلول بدلا من البرتغالي القادم في حزيران/يونيو "شعرت دوما ولا زلت أشعر بدعم النادي وإدارته، ولم يتغير أي شيء".

وتحت اشراف فونسيكا، لم يفز ميلان سوى مرة يتيمة ويحتل المركز العاشر في الدوري مع 5 نقاط في أربع مباريات، وخسر أمام ليفربول الإنكليزي 1 3 منتصف الأسبوع في باكورة مبارياته في دوري أبطال أوروبا.

أضاف مدرب روما وليل الفرنسي السابق "يمكنني تقديم شرح طويل (لتبرير بداية الموسم)، لكن لا أريد اعطاء الانطباع بأني اختلق التبريرات. المهم انه في كل مبارياتنا، مررنا بفترات جيدة وأقل سيئة، لذا يجب أن نحظى بالاستمرارية".

أردف "يجب أن نواصل العمل. أشعر بفريق متحد لكنه محبط".

ويبتعد ميلان بفارق ثلاث نقاط عن جاره اللدود إنتر حامل اللقب الذي يحتل المركز الخامس قبل دربي الأحد المنتظر.