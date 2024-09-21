قبل السوبر الإفريقي.. ميدو يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك: اللي بيحصل يهد ريـال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، رسالة قوية لجماهير الفارس الأبيض، بشأن الانقسام داخل السوشيال ميديا، والهجوم الحاد على الفريق والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وقال ميدو، في تدوينة عبر حسابه الخاص بمنصة «إكس»،: «حالة الانقسام الموجودة من جمهور الزمالك على السوشيال ميديا وكم اللجان الإلكترونية الموجهة تهد ريال مدريد مش الزمالك بس!!».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «المدرب بيتعرض لهجوم شرس وتصدير الطاقة السلبية والقلق قبل مباراة السوبر الافريقي كفيلة بإحباط أي فريق».

واختتم ميدو تدوينته قائلا: «لازم جمهور الزمالك الحقيقي يكون ليه دور ولازم كلنا نقف في ظهر الفريق ونشجع اللاعيبة والمدرب ونحسسهم إن احنا مؤمنين بقدراتهم على الفوز في المباراة ان شاء الله».

يشار إلى أن الزمالك سيواجه الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي والتي ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.