رئيس الأركان الإسرائيلي: قواتنا لا تزال في الميدان وسوف تواجه من يعود إلى القرى بجنوب لبنان بالردع وبالنار

زعم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن "قواتنا لا تزال في الميدان وسوف تواجه من يعود إلى القرى بالردع وبالنار"، لافتاً الى أن "إذا لم ينفذ الاتفاق فنحن مستعدون وحاسمون لفرض قواعد واقع جديد مختلف لسكان الشمال".

وكان قد دخل اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجرا بتوقيت بيروت.

وفي وقت سابق، رحّب الرئيس الأميركي بالتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، واصفا ذلك بأنه "نبأ سار"، متوجّها بالشكر لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمشاركته في الجهود التي بذلت.

واوضح بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو موافقة الحكومة الأمنية على الاتفاق، إن وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ الأربعاء في الساعة 4,00 بالتوقيت المحلي (02,00 ت غ). وقال إن اتفاق الهدنة يبشّر "ببداية جديدة" للبنان.

بدوره، تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا من الرئيس الاميركي جو بايدن تشاورا في خلاله في الوضع الراهن وقرار وقف اطلاق النار.

وقد شكر ميقاتي الرئيس بايدن على الدعم الاميركي للبنان والمساعي التي قام بها موفده السيد آموس هوكشتاين للتوصل الى وقف اطلاق النار.

وعبّر رئيس الحكومة عن ترحيبه بقرار وقف إطلاق النار في لبنان والذي ساهمت بترتيبه مشكورة الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا.