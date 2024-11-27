بدران: عودة التعليم من بعد والعمل الإداري في الجامعة اللبنانية

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، أنه "عطفا على قرار وزير التربية والتعليم العالي، ومع توقف العدوان الاسرائيلي ودخول قرار وقف النار حيز التنفيذ، اعادة العمل بالتدريس من بعد وتسيير العمل الإداري في الجامعة اللبنانية وستصدر الجامعة بيانات لاحقة تتعلق بطبيعة العمل في الايام المقبلة".

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