تفاصيل بطولة كأس القارات للأندية الأبطال.. فيفا يوضح

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن النظام الجديد لكأس القارات للأندية، والذي من المقرر انطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويقام كأس القارات للأندية الأبطال بخمس مباريات فقط كأجمالي البطولة.



وتجع المباراة الأولى ما بين العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في مدينة العين.

فيما ستكون المباراة الثانية بين الأهلي المصري مع الفائز من المباراة الأولى وستقام في القاهرة.

بينما المباراة الثالثة ستجمع بين باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية وستقام في الدوحة.

فيما المباراة الرابعة ستجمع الفائز من المباراتين الثانية والثالثة وستقام أيضًا في الدوحة.

ومن المقرر أن تكون المباراة الخامسة تجمع بين ريال مدريد والفائز من المباراة الرابعة وستقام في الدوحة.

بينما ستكون المباراة النهائية ستقام في 18 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.