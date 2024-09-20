منافسة صلاح وهالاند.. من هو أفضل كابتن للجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحلل كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي إحصائيات عدد من نجوم البريميرليج، من أجل الوصول إلى أفضل اختيار "كابتن" للفريق في الجولة الخامسة المقرر لها غدا السبت.

تضع مواجهة إيرلينج هالاند (15.2 مليون جنيه إسترليني) على أرضه أمام منافسيه على اللقب آرسنال، مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي في مأزق عند اختيار كابتن فريقهم في الجولة الخامسة.

وحقق نجم مانشستر سيتي 10 نقاط فأكثر خلال ثلاث مباريات متتالية، حيث سجل تسعة أهداف في أربع مباريات ليتصدر ترتيب اللاعبين الأكثر تحقيقا للنقاط برصيد 54 نقطة.

اللاعب النرويجي وبوكايو ساكا لاعب أرسنال (10 مليون جنيه إسترليني) هما اللاعبان الوحيدان اللذان حققا عائدات هجومية (هدف أو تمريرة حاسمة) في كل من الجولات الأربع الأولى من فانتازي 2024/25.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن هالاند في ذروة قوته منذ وصوله إلى ملعب الاتحاد في موسم 2022/23 ولن يكون هناك مفاجأة حقيقية إذا واصل مسيرته التهديفية أمام أرسنال.

مباراة صعبة أمام دفاع آرسنال القوي

النقطة المحورية هنا هي سجل هالاند ضد آرسنال، في أول ظهور له في موسم 2022/23، سجل النرويجي في كلا لقائيه ضد فريق الجانرز، وحصد 20 نقطة.

ولكن الموسم الماضي كان سجله مختلف تماما حيث فشل هالاند في التسجيل في المباراتين ضد أرسنال، ومن المؤكد أن نتائج تلك المباريات تسلط الضوء على التحسن الذي طرأ على أداء الجانرز الدفاعي ضد فريق بيب جوارديولا.

وفي موسم 2022/23، حقق مانشستر سيتي انتصارين بنتيجة 3-1 و4-1، ولكن في موسم 2023/24، حافظ آرسنال على نظافة شباكه في المرتين، حيث فاز 1-0 على أرضه وتعادل دون أهداف في ملعب الاتحاد.

نجوم لديهم مباراة سهلة

تسلط الإحصائيات الضوء على محمد صلاح (12.7 مليون جنيه إسترليني) وأولي واتكينز (8.9 مليون جنيه إسترليني) باعتبارهما بديلين بارزين لهالاند.

ويأتي المصري لاعب ليفربول خلف هالاند مباشرة في التسديدات داخل منطقة وعلى المرمى، وهو ما يشير إلى قوته الهجومية، وبالمثل، تعادل واتكينز مع هالاند في الحصول على ثماني فرص محققة للتسجيل.

ويخوض صلاح وواتكينز مباراتين جيدتين للغاية على ملعب آنفيلد وفيلا بارك في الجولة الخامسة، ضد بورنموث وولفرهامبتون على التوالي.

تحليل الإحصائيات الدفاعية للخصوم

الأرقام الدفاعية لفريق ولفرهامبتون تزيد من جاذبية واتكينز، حيث استقبلت شباكهم 11 هدفا، وهو ضعف عدد الأهداف التي استقبلها بورنموث، خصم صلاح، وعندما يتعلق الأمر بالتسديدات والفرص المحققة للتسجيل، لا يوجد الكثير مما يفصل بين دفاعي الفريقين.

من هو أفضل كابتن؟

تعني ملكية هالاند الضخمة البالغة 69 في المائة أنه، على الأرجح، سيكون الكابتن الأكثر اختيارًا في الجولة الخامسة.

وليس هناك شك في أن الأداء الدفاعي الرائع الذي قدمه آرسنال ضد مانشستر سيتي الموسم الماضي يضيف عنصر المخاطرة إلى منح النرويجي شارة القيادة.

ومرونة الجانرز كافية تقريبا لإبعاد هالاند عن شارة القيادة هذه المرة، حيث يتفوق صلاح على واتكينز بسبب واجباته في ركلات الجزاء وتصنيفه كلاعب خط وسط، والذي يكسبه خمس نقاط لكل هدف يسجله، مقارنة بأربع نقاط لواتكينز والمهاجمين الآخرين.

لمشاهدة نصائح الجولة الخامسة تابع الفيديو التالي: