الامارات | إصابة دي بروين في قمة سيتي وإنتر.. وأرسنال أكبر المستفيدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوم الشكوك حول مشاركة صانع اللعب البلجيكي الدولي، كيفين دي بروين مع فريقه مانشستر سيتي في المواجهة أمام أرسنال بعد غدٍ، في مباراة القمة التي تجمعهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تعرضه للإصابة خلال المواجهة أمام إنتر ميلان الإيطالي أول من أمس، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وغادر دي بروين الملعب بين شوطي المباراة، بعد أن لعب وهو يعاني الإصابة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وقال مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا: «لا أعرف ما هي المشكلة، لم أتحدث إلى الأطباء بعد، سيتم تقييم حالته».

بدأ دي بروين مسيرته الاحترافية من خلال نادي جينك، وأسهم في فوزه بلقب الدوري البلجيكي في موسم 2010-2011 وفي العام التالي انضم لتشيلسي الإنجليزي قبل إعارته لفيردر بريمن الألماني ثم انتقل إلى فولفسبورغ في 2014 مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.

وعبر بوابة فولفسبورغ أعاد دي بروين اكتشاف ذاته، وقاد فريقه للتتويج بلقب كأس ألمانيا، ما جذب أنظار مانشستر سيتي إليه ليسارع بالتعاقد معه في 2015 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 54 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، فاز دي بروين بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخمسة ألقاب في كأس رابطة المحترفين، ولقبين في كأس الاتحاد، ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا.

ولعب قائد منتخب بلجيكا دوراً محورياً في تتويج سيتي بثلاثية تاريخية في موسم 2022-2023، بحصوله على ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد بجانب التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.