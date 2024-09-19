باير ليفركوزن يكتسح فينورد برباعية في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق باير ليفركوزن فوزا كبيرا على نظيره فينورد برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف باير ليفركوزن جاءت حملت توقيع كل من فلوريان فيرتز في الدقيقة 4 وأليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 29 وفي الدقيقة 35 عاد فلوريان فيرتز، وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من صناعة جيرمي فريمبونج وعند الدقيقة 43 وقبل نهاية الشوط الأول، زاد تيمون فيلينرويثر من معاناة فريقه بعدما سجل هدفًا بالخطأ في مرماه.

بهذه النتيجة حقق ليفركوزن أول 3 نقاط، استمرارًا لتألق الفرق الألمانية بعد فوز بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند خلال اليومين الماضيين.

يقترب باير ليفركوزن من رقم بايرن ميونخ التاريخي في أطول سلسلة انتصارات وعدم خسارة في الدوري الألماني على مر التاريخ.

نجح باير ليفركوزن في تحقيق الفوز على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، والتي أقيمت بالأمس الجمعة.

ويحتل بايرن ميونخ أطول سلسلة انتصارات على مر التاريخ في الدوري الألماني برصيد 53 مباراة متتالية، وذلك خلال المدة من 2012 وحتى 2014.

بينما يأتي هامبورج في الوصافة برصيد 36 مباراة متتالية، في موسم 1982/1983.

فيما يحل ليفركوزن في المركز الثالث ب 35 مباراة متتالية، وذلك خلال 2023 و2024، وحال حقق الفوز خلال المباراة المقبلة، فأنه سيتساوي مع هامبورج برصيد 36 مباراة متتالية بدون خسارة.

الجدير بالذكر أن باير ليفركوزن نجح في تحقيق لقب الدوري الألماني الموسم الماضي بدون هزيمة، وذلك تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.