افتتاحية الجولة الخامسة .. موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسبارتا براغ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الرياض - أميرة القحطاني - تنتظهر جماهير نادي أتلتيكو مدريد وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان المباراة الإفتتاحية في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ونادي سبارتا براغ التشيكي، ويسعى نادي أتلتيكو مدريد تحقيق الفوزو خارج الديار والحصول على الثلاث نقاط لتحسين مستواه في ترتيب البطولة، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نقدم لكم موعد وتوقيت المباراة المباراة والقنوات الناقلة.

موعد وتوقيت مباراة أتلتيكو مدريد وسبارتا براغ

تنطلق مباراة نادي أتلتيكو مدريد ونادي سبارتا براغ في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 8.45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام المباراة على ستاد ايبت أرينا ملعب ناجي سبارتا براغ، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4 بتعليق محمد المبروكي.

تشكيل نادي أتلتيكو مدريد المتوقع اليوم

من المتوقع أن يكون تشكيل نادي أتلتيكومدريد أمام نادي سبارتا براغ في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سيزار ازبيليكويتا، أكسيل فيتسل، كليمونت لينغليت، خافي جالان.

خط الوسط: ماركوس لورنتي، كوكي، بابلو باريوس.

خط الهجوم: صامويل لينو، أنخل كوريا، انطوان جريزمان.

ترتيب الفريقين في البطولة

يحتل نادي أتلتيكو مدريد المركز 23 من ترتيب المجموعات برصيد 6 نقاط حصل عليهم نادي أتلتيكو مدريد من 4 مباريات، حيث استطاع تحقيق الفوز في مباراتين والخسارة في مباراتين، وفي الجانب الآخر يحتل نادي سبارتا براغ المركز 28 من ترتيب دور المجموعات من البطولة برصيد 4 نقاط حصل عليهم من 4 مباريات، حيث استطاع نادي سبارتا براغ بالفوز في مباراة واحدة والتعادل في مباراة واحدة والخسارة في مباراتين.