شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ورابطة الأندية يتفقان على التعاقد على الجهاز الخاص بتقنية التسلل "شبه الآلي " والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام و رابطة الأندية خلال الاجتماع الذى عقد أمس في حضور رؤساء أندية الدوري الممتاز على التعاقد على الجهاز الخاص بتقنية " التسلل شبه الآلي " في الموسم الجديد للدوري 2024 – 2025 .

وجاء الاتفاق على التعاقد على الجهاز الخاص بتقنية التسلل لمساعدة الحكام على التقليل من الأخطاء التي شهدتها المواسم الماضية في أزمة التسلل .



تعدّ التكنولوجيا شبه الآلية للتسلل أداة دعم لحكام الفيديو والميدان، إذ ستساعدهم في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة حول مختلف وضعيات التسلل.

قررت رابطة الأندية المصرية تغيير شكل مسابقة الدوري المصري في الموسم الجديد لتعتمد نظاما جديدا بشكل استثنائي، يلعب من دور واحد من 17 مباراة والدور الثاني يتم تقسيمه بين التسعة الأوائل في الترتيب ويلعبون على تحديد بطل الدوري والتسعة الأواخر في الترتيب ويتنافسون على مراكز الهبوط إلى دوري المحترفين على أن يهبط فريقين في نهاية الموسم بدلا من ثلاثة ويتم العمل بهذا النظام موسمين وهما موسم 2024 / 2025 وموسم 2025 / 2026.

ويلعب الدوري في الموسم الجديد من 26 جولة فقط بدلا من 34 مباراة ويوفر قرابة شهرين من عمر مسابقة الدوري المصري، ويبدأ في 30 أكتوبر المقبل وينتهي في 6 يونيو من العام المقبل، من أجل انتظام المسابقة وانطلاقها في المواسم المقبلة، على أن يكون انطلاقها في شهر أغسطس كما يحدث في كل دوريات العالم، وحتى يتسنى للاعبين الحصول على فرصة كافية من الراحة بدلا من تلاحم المواسم منذ جائحة كورونا التي تسببت في تأخير انطلاق وبداية الدوري المصري.