"تحت إدارة ألمانية".. الخليج 365 يكشف نظام الدوري في الموسم الجديد 2024-2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، عن شكل ونظام الدوري في الموسم الجديد 2024-2025.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الدوري سيقام بشكل استثنائي لمدة موسمين، موسم 2024-2025، موسم 2025-2026".

وأضاف: "الموسم المقبل 2024-2025، سيتم خوض الدور الأول كاملاً بشكل طبيعي، ثم تم تقسيم الفرق إلى 9 فرق يتنافسون لحصد اللقب وهم أصحاب ال 9 مراكز الأولى، ثم ال 9 فرق الأخرى يتنافسون معاً للبقاء في الدوري، وسيتم هبوط فريقين فقط من أصل 9 18 على أن يصعد للدوري 3 فرق".

وتابع: "موسم 2025-2026، سيشهد تواجد 19 فريق وسيتم خوض الدور الأول كاملاً، على أن يتم تقسيمه في الدور الأول إلى 9 فرق للتتويج باللقب و10 فرق تنافس على الهبوط، ليهبط في هذا الموسم 4 فرق ويصعد ثلاثة فرق فقط، ليعود الدوري إلى شكلة الطبيعي 18 فريق".

واختتم المصدر تصريحاته: "موسم 2026-2027، سيشهد عودة الدوري إلى شكله الطبيعي بمشاركة 18 فريقاً".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت التعاقد مع شركة ألمانية، لتولي مهمة إدارة الدوري المصري في الموسم المقبل 2024-2025.

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