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شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة اليوم فى الجولة السابعة بالدوري المصري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 01:00 ص
تستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة السابعة في دورى nile بإقامة مباراة تجمع المصري تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر مع سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، خلال اللقاء الذي يقام باستاد السويس الجديد، حيث يبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط والتقدم نحو قمة جدول الدوري.
وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز في الساعة 4 و7 مساء بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء، وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.
وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم 15 يناير في الرابعة عصراً على استاد الدفاع الجوي، وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصراً باستاد القاهرة الدولي
وتقام مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساءً باستاد السويس الجديد.مواعيد مباريات الجولة السابعة للدورى المصرى
الثلاثاء
سيراميكا & المصري.. 3 عصراً
الأربعاء 1 يناير
مودرن سبورت & الاسماعيلى..5 مساء
غزل المحلة & البنك الأهلى..8 مساء
وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخهويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.
يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.
ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.
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