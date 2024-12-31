شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة اليوم فى الجولة السابعة بالدوري المصري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة السابعة في دورى nile بإقامة مباراة تجمع المصري تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر مع سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، خلال اللقاء الذي يقام باستاد السويس الجديد، حيث يبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط والتقدم نحو قمة جدول الدوري.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز في الساعة 4 و7 مساء بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء، وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم 15 يناير في الرابعة عصراً على استاد الدفاع الجوي، وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصراً باستاد القاهرة الدولي

وتقام مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساءً باستاد السويس الجديد.

مواعيد مباريات الجولة السابعة للدورى المصرى

الثلاثاء

سيراميكا & المصري.. 3 عصراً

الأربعاء 1 يناير

مودرن سبورت & الاسماعيلى..5 مساء

غزل المحلة & البنك الأهلى..8 مساء