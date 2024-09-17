موعد قمة ليفربول وميلان اليوم في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف إي سي ميلان نظيره ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وأسفرت القرعة عن 8 خصوم لـ ليفربول في تلك المرحلة من البطولة، وهم على الترتيب: ميلان، بولونيا، لايبزيج، باير ليفركوزن، ريال مدريد، جيرونا، ليل وآيندهوفن.
وسيكون النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا ستظل كل الفرق الـ36 في مجموعة واحدة، ويخوض كل منها 8 مباريات تحددت بشكل عشوائي، وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16.
تشكيل ليفربول المتوقع ضد ميلان بدوري أبطال أوروبا
في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: واتارو إندو، جرافنبرج، سوبوسلاي.
في الهجوم: محمد صلاح، جوتا، لويس دياز.
القناة الناقلة لمباراة ليفربول وميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا
تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق سعيد الكعبي.