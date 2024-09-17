التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول، آرن سلوت، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ميلان.

ويحل فريق ليفربول عند العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء ضيفًا على نظيره ميلان ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ليفربول المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرج، جونز.

خط الهجوم: صلاح، دياز، نونيز.

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