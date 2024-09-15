الامارات | إصابة جديدة تضرب ريال مدريد قبل دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي ريال مدريد غياب المغربي الدولي إبراهيم دياس عن الملاعب لأسابيع عدة، بعد أن خرج دياس (25 عاما) في الدقيقة 23 خلال الفوز على ريال سوسييداد 2-0 في المرحلة الخامسة من الدوري السبت، حيث أكد ناديه الأحد أنه تم تشخيص إصابته بشد في عضلة الفخذ الأيمن.

وقال النادي الإسباني في بيان من دون تحديد مدة غياب الدولي المغربي "بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد على لاعبنا إبراهيم دياس، تم تشخيص إصابته في العضلة المقربة الطويلة في ساقه اليمنى".

وحسب الصحافة المحلية، من المتوقع أن يغيب لاعب ميلان الإيطالي السابق عن المنافسات لمدة شهر على الأقل، في حين ذكرت صحيفة ماركا الرياضية اليومية أن فترة ابتعاده عن الملاعب قد تبلغ ثلاثة أشهر.

وسيغيب دياس عن أولى مباريات "ميرينغي" في دوري أبطال أوروبا ومباريات الدوري الإسباني بينها دربي العاصمة ضد أتلتيكو مدريد في 29 سبتمبر.

وينضم دياس إلى قائمة طويلة من لاعبي ريال المصابين أبرزهم الإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسي أوريليان تشواميني والنمسوي دافيد ألابا وداني كارفاخال، لكن لإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي قال الجمعة إن بيلينغهام وتشواميني قريبان من العودة.