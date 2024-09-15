"بث مباشر".. شاهدها بالمجان تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره جورماهيا الكيني، في الثالثة عصرا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

ويبحث عشاق وجماهير النادي الأهلي، عن القناة الناقلة لمباراة الفريق الأحمر، أمام جورماهيا الكيني، في بداية المشوار الأفريقي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

وأعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية، حصولها على حقوق بث المباراة، وتذاع بالمجان عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني "بث مباشر" عبر قناة أبو ظبي 1، من خلال التردد التالي:

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

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