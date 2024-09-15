شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وجورماهيا اليوم الأحد 15 - 9 - 2024 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع جورماهيا الكيني على ملعب نيايو الوطني فى ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_مشوار الاهلى وجورماهيا الكينى

لم يشارك الاهلى في دور الـ 64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تصنيفه في البطولة، أما جورماهيا فتأهل للدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.

يحمل فريق الأهلي، لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

2_ الاهلى الاكثر تتويجاً بدوري الابطال

ويتربع النادي الأهلي على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقبًا، بفارق 7 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه نادي الزمالك صاحب الـ6 ألقاب قارية، ويسعى الأحمر لتحقيق بداية قوية أمام فريق جورماهيا وخطف اللقب للمرة الـ13 في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة في تاريخة، في أعوام 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، وأخيرًا 2024.



3_ طاقم حكام الاهلى وجورماهيا الكينى 3_ طاقم حكام الاهلى وجورماهيا الكينى

أوضح الاتحاد الأفريقى الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء اليوم، ومكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.