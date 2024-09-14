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موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق لمواجهة قوية اليوم السبت، ضد فريق بورنموث، في الجولة الرابعة في الممتاز، على ملعب فيتاليتي.

 

موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد بورنموث، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة تشيلسي وبورنموث، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شاشة قنوات “beIN SPORTS” القطرية، وبالتحديد beIN SPORTS 2 HD.

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي - 9 نقاط

2- - 9 نقاط

3- برايتون - 7 نقاط

4 - أرسنال - 7 نقاط

5- نيوكاسل - 7 نقاط

6- برينتفورد - 6 نقاط

7- أستون فيلا - 6 نقاط

8- بورنموث - 5 نقاط

9- نوتنجهام - 5 نقاط

10- توتنهام - 4 نقاط

11- تشيلسي - 4 نقاط

12- فولهام - 4 نقاط

13- وست هام يونايتد - 3 نقاط

14- مانشيستر يونايتد - 3 نقاط

15- ليستر سيتي - نقطة وحيدة

16- كريستال بالاس - نقطة وحيدة

17- إيبسويتش تاون - نقطة وحيدة

18-وولفرهامبتون - نقطة وحيدة

19- ساوثهامبتون - بدون نقاط

20- إيفرتون - بدون نقاط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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