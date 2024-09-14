ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق تشيلسي لمواجهة قوية اليوم السبت، ضد فريق بورنموث، في الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيتاليتي.

موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد بورنموث، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة تشيلسي وبورنموث، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شاشة قنوات “beIN SPORTS” القطرية، وبالتحديد beIN SPORTS 2 HD.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي - 9 نقاط

2- ليفربول - 9 نقاط

3- برايتون - 7 نقاط

4 - أرسنال - 7 نقاط

5- نيوكاسل - 7 نقاط

6- برينتفورد - 6 نقاط

7- أستون فيلا - 6 نقاط

8- بورنموث - 5 نقاط

9- نوتنجهام - 5 نقاط

10- توتنهام - 4 نقاط

11- تشيلسي - 4 نقاط

12- فولهام - 4 نقاط

13- وست هام يونايتد - 3 نقاط

14- مانشيستر يونايتد - 3 نقاط

15- ليستر سيتي - نقطة وحيدة

16- كريستال بالاس - نقطة وحيدة

17- إيبسويتش تاون - نقطة وحيدة

18-وولفرهامبتون - نقطة وحيدة

19- ساوثهامبتون - بدون نقاط

20- إيفرتون - بدون نقاط