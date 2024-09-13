موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة المجانية.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثالثة عصر غد السبت بالعاصمة الكينية نيروبي

تقام مباراة العودة بالقاهرة في التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

في خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – سيف الجزيري

القناة الناقلة

وأعلنت قناة أبوظبى الرياضية عن نقل مباراتى الشرطة ضد الزمالك فى الثالثة عصر غد السبت عبر قنواتها المفتوحة.