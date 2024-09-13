شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخوض مرانه الأول على أحد ملاعب النجيل الصناعى ببنغازى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

خاض النادي المصري مرانه الأول بمدينة بنغازى الليبية، وذلك بعد وصول البعثة صباح اليوم الخميس، وحصول اللاعبين على فترة راحة قبل خوض التدريبات على أحد ملاعب النجيل الصناعى القريبة من فندق الإقامة، حيث قاد على ماهر المدير الفنى للفريق، التدريبات وقام بتوجيه اللاعبين أكثر من مرة.

من جانبه، أشاد محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري - ورئيس بعثة النادى المتواجدة حاليًا بمدينة بنغازى الليبية بحفاوة الاستقبال الذى وجدته البعثة من مسئولى الخارجية المصرية، وفى مقدمتهم المستشار أبو بكر عبد الرحيم نائب السفير المصرى بليبيا وكذلك المستشار محمد دنيا القنصل المصرى بمدينة بنغازي.

وأكد موسى، أن تواجد المستشار أبو بكر عبد الرحيم نائب السفير المصرى بليبيا وكذلك المستشار محمد دنيا القنصل، فى استقبال البعثة بمطار بنينا الدولى ببنغازى كان له أكبر الأثر فى سرعة إنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر.

وأشار عضو المصري، إلى أن اتصالاته بمسؤولية السفارة المصرية بليبيا لم تنقطع طوال الأسابيع القليلة الماضية من أجل تذليل كافة العقبات أمام البعثة وهو ما نجح فى تحقيقه رجال الخارجية المصرية الذين يتابعون كافة تحركات البعثة دقيقة بدقيقة حرصا على تيسير كافة الإجراءات أولا بأول.

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