الامارات | مهند المسماري بطلا لكأس الإمارات لكرة القدم الالكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج مهند المسماري لاعب نادي شباب الأهلي بطلاً للنسخة الأولى من كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية وهي البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في الشارقة، وذلك بعد تغلبه على محمد بهاتي لاعب نادي عجمان في المباراة النهائية 5-1.

وشارك 32 لاعباً من 16 نادياً في بطولة كأس الإمارات الأولى، التي جاءت قوية ومثيرة في جميع المراحل وخاصة في نصف النهائي الذي سجل تفوق محمد بهاتي على علي الحمادي لاعب خورفكان بنتيجة 3-1، وفي المباراة الثانية تغلب مهند المسماري على عبد الله المحمد لاعب الفجيرة بثلاثية نظيفة.

وتوج سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الالكترونية مهند المسماري بطل النسخة الأولى ومحمد بهاتي صاحب المركز الثاني وسط أجواء احتفالية، بحضور محمد المدني رئيس لجنة كرة القدم الالكترونية بالاتحاد.

وأعرب الطاهر عن سعادته بنجاح النسخة الأولى لكأس الإمارات لكرة القدم الالكترونية وبالمشاركة الواسعة من مختلف الأندية، مشيرا إلى انه سيتم تقييم المسابقة ودراسة مقترحات الأندية لتطويرها في النسخ المقبلة.

وأكد الطاهر أن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية مستمر في إطلاق المزيد من المبادرات والمسابقات لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية واستقطاب المواهب.