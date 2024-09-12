الامارات | نيمار على رأس قائمة الهلال السعودي الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمت قائمة فريق الهلال الأول لكرة القدم التي رفعها للاتحاد الآسيوي من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة 31 لاعباً يتصدرهم النجم البرازيلي نيمار، رغم عدم قيده في القائمة المحلية.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية نقلاً عن مصادر خاصة، «النجم البرازيلي نيمار تصدر القائمة الرسمية التي رُفعت من أجل المشاركة في البطولة القارية». وشملت القائمة 31 لاعباً، ضمت الأجانب الـ10 الحاليين، وعدداً من اللاعبين الشباب.

ويتيح نظام لائحة التسجيل الآسيوية، تعديل خمسة أسماء قبل أول مباراة بخمسة أيام، وعند انتهاء المهلة، تُعدُّ القائمة المرفوعة نهائية إلى نهاية الجولة السادسة.