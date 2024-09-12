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الامارات | نيمار على رأس قائمة الهلال السعودي الآسيوية

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الرياض - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن على رأس قائمة الهلال السعودي الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمت قائمة فريق الهلال الأول لكرة القدم التي رفعها للاتحاد الآسيوي من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة 31 لاعباً يتصدرهم النجم البرازيلي نيمار، رغم عدم قيده في القائمة المحلية.

وذكرت صحيفة «» نقلاً عن مصادر خاصة، «النجم البرازيلي نيمار تصدر القائمة الرسمية التي رُفعت من أجل المشاركة في البطولة القارية». وشملت القائمة 31 لاعباً، ضمت الأجانب الـ10 الحاليين، وعدداً من اللاعبين الشباب.

ويتيح نظام لائحة التسجيل الآسيوية، تعديل خمسة أسماء قبل أول مباراة بخمسة أيام، وعند انتهاء المهلة، تُعدُّ القائمة المرفوعة نهائية إلى نهاية الجولة السادسة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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