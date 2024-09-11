جماهير برشلونة تترقب عودة جافي بعد إصابة طويلة

ياسر رشاد - القاهرة - عاد نجم خط الوسط بنادي برشلونة و منتخب اسبانيا جافي الى التدريبات الجماعية مع فريق برشلونة بعد غياب 10 اشهر بسبب الاصابة التي لحقت به في نوفمبر الماضي وابعدته عن الملاعب منذ ذلك الوقت .

وكان جافي - 20 سنة - احد اهم نجوم برشلونة قد اصيب بقطع في الرباط الصليبي الى جانب قطع في الغضروف و كانت المدة المحددة لعودته الى الملاعب تراوح بين 11 شهر وعام كامل الا ان عودة جافي الى التدريبات الجماعية جاءت بعد تحسن حالته بشكل مبكر من خلال البرنامج الطبي و التدريبي الموضوع له .

عودة جافي اسعدت كثيرا جماهير برشلونة التي تتطلع الى عودة المصابين من اجل اكتمال صفوف الفريق في ظل صعوبة التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم البارسا في الموسم الجديد حيث لم يتم التعاقد الا مع داني اولمو خلال فترة الانتقالات الصيفية .

ورغم عودة جافي الى التدريبات الجماعية مع انتهاء فترة التوقف الدولي الا ان هناك حالة شديدة من الحذر داخل النادي الكاتالوني وعدم تعجل في الدفع به في المباريات الرسمية وهو الامر الذي ربما يتأجل لمدة شهر ونصف ليتم عودته الى المباريات مع نهاية برنامجه المتوقع رغم تقدمه المبكر على ارض الواقع .

يذكر ان لاعب برشلونة الصاعد مارك بيرنال اصيب بنفس الاصابة قبل حوالي ثلاثة اسابيع و يتوقع عودته مع نهاية الموسم الحالي او مع بداية الموسم المقبل .