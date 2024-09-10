منتخب اليابان يسحق البحرين بخماسية في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - سحق منتخب اليابان نظيره البحريني بخمسة اهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد المنامة الوطني بالعاصمة البحرينية ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

ورغم النتيجة الممتازة التي حققها المنتخب البحريني وتحقيقه كبرى مفاجأت الجولة الاولى للتصفيات الاسيوية لكاس العالم ٢٠٢٦ بالفوز على منتخب أستراليا على ملعبه ووسط جماهيره الا ان المنتخب البحريني أنهار تماما امام منتخب الساموراي بخمسة اهداف .

تقدم منتخب اليابان بهدف في الشوط الاول يودا من ركلة جزاء في الدقيقة ٣٧ و هو الهدف الذي انتهى به الشوط الاول .

الشوط الثاني اضاف اودا الهدف الثاني في الدقيقة ٤٧ ثم سجل موريتا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين ٦١ و ٦٧ واختتم اوجاوا في الدقيقة ٨١ الخماسية اليابانية .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب اليابان إلى ستة نقاط من مباراتين بينما تجمد رصيد منتخب البحرين عند ثلاث نقاط .