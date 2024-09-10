الامارات | منتخب مصر يفوز ويتصدر ومحمد صلاح يسجل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح المنتخب المصري في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره بوتسوانا، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من عمر مواجهات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا، في المباراة التي شهدت تسجيل محمد صلاح، لهدفا جديدا في مشواره التهديفي بقائمة هدافي المنتخب المصري في التاريخ.

وتقدم منتخب مصر، بهدفين في أول 30 دقيقة للاعب محمود حسن تريزيجيه، الأول جاء في الدقيقة 5 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة جيدة للكرة العائدة من الحارس فوكو الذي تصدى لتسديدة محمد صلاح الأرضية.

وعاد تريزيجيه ليسجل هدف مصر الثاني في الدقيقة 29، بعدما تسلم كرة طويلة مرسلة من رامي ربيعة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأضاف هداف المنتخب المصري وفريق ليفربول، قائد منتخب مصر، محمد صلاح الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 56، بعدما وصلته كرة عرضية مرسلة من محمد حمدي مرت من يد حارس بوتسوانا فوكو، ليجدها محمد صلاح أمامه ويحرز الهدف الثالث.

واختتم رباعية منتخب مصر، مصطى فتحي في الدقيقة 90+4، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من إبراهيم عادل.

ويذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا بجانب منتخبات الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا، ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 6 نقاط.